China Construction Bank stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

China Construction Bank hat am 28.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

China Construction Bank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,37 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,340 HKD je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,47 Prozent auf 414,41 Milliarden HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 382,05 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at