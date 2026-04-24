China Construction Aktie
WKN DE: 900304 / ISIN: BMG2107N1002
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24.04.2026 10:15:23
China Construction Bank und Swissmem vertiefen Partnerschaft
An der CNC Machine Tool Fair (CCMT) in Shanghai haben die China Construction Bank (CCB) und der Schweizer Verband Swissmem die Wirtschafts- und Finanzkooperation der beiden Länder an einer Konferenz vertieft.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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