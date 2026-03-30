China Construction Bank vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

China Construction Bank hat am 27.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,36 HKD, nach 0,350 HKD im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig standen 364,46 Milliarden HKD in den Büchern – ein Minus von 0,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem China Construction Bank 366,73 Milliarden HKD erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,45 HKD. Im Vorjahr waren 1,42 HKD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat China Construction Bank 1 470,62 Milliarden HKD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,18 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 1 534,79 Milliarden HKD umgesetzt worden.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 1,29 CNY je Aktie sowie einen Umsatz von 737,53 Milliarden CNY ausgegeben.

Redaktion finanzen.at