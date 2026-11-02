China Construction Bank: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

China Construction Bank hat sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,19 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,06 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat China Construction Bank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,63 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 50,04 Milliarden USD im Vergleich zu 46,07 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at