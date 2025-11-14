China Container Terminal informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

China Container Terminal veröffentlichte am 12.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde mit 0,36 TWD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,360 TWD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,33 Prozent auf 877,4 Millionen TWD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 849,1 Millionen TWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at