06.03.2026 06:31:28

China Container Terminal öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

China Container Terminal hat am 04.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

China Container Terminal hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,29 TWD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,010 TWD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 833,9 Millionen TWD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 848,9 Millionen TWD ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,14 TWD beziffert. Im Vorjahr hatte China Container Terminal 0,840 TWD je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahr hat China Container Terminal im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 2,49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,37 Milliarden TWD. Im Vorjahr waren 3,29 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:32 David Einhorns Portfolio im 4. Quartal 2025
05.03.26 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025
05.03.26 4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Elliott Investment Management - mit Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
04.03.26 Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: Das änderte Jeremy Grantham in Q4 2025 an seinem Depot
03.03.26 Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen

Börse aktuell - Live Ticker

Abwärtsdruck lässt etwas nach: ATX versucht sich an Erholung -- DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen Aktienmarkt sind leichte Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls nach oben. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen