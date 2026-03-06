China Container Terminal öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

China Container Terminal hat am 04.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

China Container Terminal hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,29 TWD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,010 TWD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 833,9 Millionen TWD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 848,9 Millionen TWD ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,14 TWD beziffert. Im Vorjahr hatte China Container Terminal 0,840 TWD je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahr hat China Container Terminal im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 2,49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,37 Milliarden TWD. Im Vorjahr waren 3,29 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at