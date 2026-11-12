China Container Terminal veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

China Container Terminal hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,46 TWD gegenüber 0,360 TWD je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 912,0 Millionen TWD umgesetzt, gegenüber 877,4 Millionen TWD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at