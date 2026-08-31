China COSCO A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

China COSCO A gab am 28.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,380 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 51,14 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 60,12 Milliarden CNY ausgewiesen.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,537 CNY ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 60,20 Milliarden CNY erwartet.

Redaktion finanzen.at