China COSCO A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

China COSCO A veröffentlichte am 29.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,740 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat China COSCO A mit einem Umsatz von insgesamt 51,80 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 57,96 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 10,63 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at