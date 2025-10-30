China CSSC A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

China CSSC A hat am 28.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,35 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,190 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 34,76 Milliarden CNY gegenüber 20,15 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,436 CNY ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 22,77 Milliarden CNY erwartet.

Redaktion finanzen.at