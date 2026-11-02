China CSSC A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

China CSSC A hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,46 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte China CSSC A 0,350 CNY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat China CSSC A im vergangenen Quartal 39,59 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte China CSSC A 34,76 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at