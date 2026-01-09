DUAL Aktie
WKN DE: A2AQT1 / ISIN: KR7016740003
|
09.01.2026 11:11:25
China curbs rare earth exports to Japanese companies after dual-use ban
[BEIJING] China has begun restricting exports to Japanese companies of rare earths and powerful magnets containing them, the Wall Street Journal reported...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!