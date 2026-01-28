China Cyts Tours A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

China Cyts Tours A äußerte sich am 26.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

China Cyts Tours A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,05 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,010 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 3,31 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,91 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,206 CNY gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 3,26 Milliarden CNY gesehen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,120 CNY beziffert. Im Vorjahr hatten 0,220 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat China Cyts Tours A in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 14,02 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,34 Milliarden CNY im Vergleich zu 9,94 Milliarden CNY im Vorjahr.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 0,284 CNY je Aktie sowie einem Umsatz von 11,01 Milliarden CNY gelegen.

