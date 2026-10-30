China Cyts Tours A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

China Cyts Tours A lud am 29.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0,02 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte China Cyts Tours A 0,070 CNY je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat China Cyts Tours A 3,88 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,16 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at