China Cyts Tours A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

China Cyts Tours A hat am 25.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,08 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte China Cyts Tours A ein EPS von 0,140 CNY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 3,03 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte China Cyts Tours A 2,81 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at