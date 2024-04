China droht Rating-Herabstufung - Fitch setzt Ausblick auf negativ

Bangalore (Reuters) - China droht eine schlechtere Bonitätsnote der Ratingagentur Fitch.

Die Agentur senkte am Mittwoch ihren Ausblick für die Bewertung Chinas auf negativ. Als Grund gab Fitch steigende Risiken für den Haushalt des Landes an. Das Defizit werde in diesem Jahr auf 7,1 Prozent der Wirtschaftsleistung steigen, prognostizierte die Agentur. 2023 hatte es noch bei 5,8 Prozent gelegen. Das BIP-Wachstum werden 2024 bei 4,5 Prozent liegen. Im vergangenen Jahr lag das Plus bei 5,2 Prozent. Das Rating für China hielt Fitch bei "A+" bei.

