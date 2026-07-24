Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005

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24.07.2026 07:40:45

China drückt auf Verkaufszahlen: VW-Gewinn bricht im zweiten Quartal um ein Drittel ein

Der Gewinn des Volkswagen-Konzerns bricht in den Monaten April bis Juni erneut ein. Zölle, Kriege und geopolitische Spannungen führen laut Konzernchef Oliver Blume zu Gegenwind. Er plant daher Sparmaßnahmen mit deutlichen Einschnitten.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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