Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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24.07.2026 07:40:45
China drückt auf Verkaufszahlen: VW-Gewinn bricht im zweiten Quartal um ein Drittel ein
Der Gewinn des Volkswagen-Konzerns bricht in den Monaten April bis Juni erneut ein. Zölle, Kriege und geopolitische Spannungen führen laut Konzernchef Oliver Blume zu Gegenwind. Er plant daher Sparmaßnahmen mit deutlichen Einschnitten.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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