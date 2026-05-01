China Eastern Airlines A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

China Eastern Airlines A lud am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 CNY. Im Vorjahresviertel waren -0,040 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,94 Prozent auf 37,06 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 33,41 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at