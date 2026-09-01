China Eastern Airlines A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

China Eastern Airlines A hat am 30.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

China Eastern Airlines A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,17 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,020 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat China Eastern Airlines A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,25 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 37,17 Milliarden CNY im Vergleich zu 33,42 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at