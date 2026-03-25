China Eastern Airlines a Aktie
WKN: 913144 / ISIN: CNE000000TR0
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25.03.2026 10:31:42
China Eastern Airlines bestellt 101 Airbus A320neo für rund 15,8 Mrd USD
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
March 25, 2026 05:31 ET (09:31 GMT)
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Nachrichten zu China Eastern Airlines Corporation Ltd (A)
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16.03.26
|Erste Schätzungen: China Eastern Airlines A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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30.10.25
|Ausblick: China Eastern Airlines A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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16.10.25
|Erste Schätzungen: China Eastern Airlines A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu China Eastern Airlines Corporation Ltd (A)
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Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|168,36
|1,83%
|Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh
|41,80
|1,46%
|China Eastern Airlines Corporation Ltd (A)
|4,38
|4,78%
|China Eastern Airlines Corporation Ltd (H)
|0,41
|5,10%
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