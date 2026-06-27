China Eastern Airlines Aktie
WKN DE: 905177 / ISIN: CN0009051771
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27.06.2026 07:49:26
China Eastern Airlines to buy 25 Airbus A330neo jets for list price of US$9.4 billion
New jets aimed at more long-haul services from Shanghai Pudong AirportWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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