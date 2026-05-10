Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005

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10.05.2026 21:38:12

China eine Chance für Zwickau?: Sächsischer Minister sucht Partner für kriselndes VW-Werk

Volkswagen kämpft schon länger mit Problemen: Der Umstieg auf E-Autos läuft schleppend, besonders chinesische Hersteller mischen längst auch den Markt in Europa auf. Der sächsiche Wirtschaftsminister Panter sieht in China eine Chance für Zwickau.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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