15.12.2025 07:25:38

China: Einzelhandel, Industrieproduktion und Sachinvestitionen enttäuschen

PEKING (dpa-AFX) - In China haben sich Einzelhandel, Industrieproduktion und die Sachinvestitionen im November schwächer entwickelt als von Experten erwartet. Besonders enttäuschend fiel der Einzelhandelsumsatz aus. Dieser zog im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,3 Prozent an. Das ist die niedrigste Wachstumsrate seit der Corona-Pandemie. Experten hatten mit einem Anstieg von 2,9 Prozent gerechnet - und damit auf dem Niveau vom Oktober.

Die Industrieproduktion legte im November im Vergleich zum Vorjahr um 4,8 Prozent zu, nachdem sie im Oktober noch um 4,9 Prozent gestiegen war. Von Bloomberg befragte Volkswirte hatten mit einem Plus von 5,0 Prozent gerechnet. Einzelhandel und Industrieproduktion waren in den vergangenen Monaten meistens schwächer ausgefallen als erwartet.

Neben dem Einzelhandel und der Industrieproduktion enttäuschten auch die Investitionen in Sachanlagen außerhalb der Landwirtschaft. Sie seien in den ersten elf Monaten um 2,6 Prozent gesunken. Bis Ende Oktober waren sie lediglich um 1,7 Prozent gefallen. Damit dürfte diese im laufenden Jahr zum ersten Mal seit 1998 zurückgehen./zb/stw

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
14.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.12.25 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
12.12.25 KW 50: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen verlieren
Asiens Börsen geben zum Wochenbeginn nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen