China Energy Engineering A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

China Energy Engineering A gab am 29.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,03 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,040 CNY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat China Energy Engineering A 102,02 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 100,02 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at