China Energy Engineering: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

China Energy Engineering präsentierte in der am 30.04.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

Das EPS wurde auf 0,034 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte China Energy Engineering 0,025 CNY je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,04 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 97,40 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 88,52 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at