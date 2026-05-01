China Energy Engineering gewährte Anlegern Blick in die Bücher

China Energy Engineering hat am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde mit 0,04 HKD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,040 HKD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 115,12 Milliarden HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 106,94 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at