China Energy Engineering: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

China Energy Engineering ließ sich am 27.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat China Energy Engineering die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,07 HKD, nach 0,120 HKD im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 152,41 Milliarden HKD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 141,93 Milliarden HKD.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,150 HKD beziffert. Im Vorjahr hatten 0,220 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 490,53 Milliarden HKD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 471,70 Milliarden HKD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at