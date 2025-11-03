China Enterprise informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

China Enterprise hat am 31.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

China Enterprise hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,03 CNY vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,030 CNY je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat China Enterprise in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,73 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 636,8 Millionen CNY im Vergleich zu 608,1 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at