China Enterprise stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

China Enterprise stellte am 25.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei -0,04 CNY. Ein Jahr zuvor waren 0,040 CNY je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 3,24 Milliarden CNY, gegenüber 4,69 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 30,95 Prozent präsentiert.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,020 CNY beziffert. Im Vorjahr waren -0,050 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 10,51 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 6,23 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 0,110 CNY sowie einen Umsatz von 8,34 Milliarden CNY prognostiziert.

Redaktion finanzen.at