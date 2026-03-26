|
26.03.2026 06:31:28
China Enterprise stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
China Enterprise stellte am 25.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS lag bei -0,04 CNY. Ein Jahr zuvor waren 0,040 CNY je Aktie erzielt worden.
Mit einem Umsatz von 3,24 Milliarden CNY, gegenüber 4,69 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 30,95 Prozent präsentiert.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,020 CNY beziffert. Im Vorjahr waren -0,050 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Jahresumsatz wurde auf 10,51 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 6,23 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.
Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 0,110 CNY sowie einen Umsatz von 8,34 Milliarden CNY prognostiziert.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt schwächer -- ATX und DAX gehen mit Verlusten in den Feierabend -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Donnerstag abwärts. Die US-Börsen gaben ebenso nach. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Donnerstag auf niedrigerem Niveau.