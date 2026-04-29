China Enterprise vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

China Enterprise hat am 28.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,02 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte China Enterprise 0,080 CNY je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat China Enterprise in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 42,94 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,29 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 5,77 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at