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28.08.2026 06:31:29
China Enterprise vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
China Enterprise hat sich am 26.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
China Enterprise vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,03 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,010 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde auf 531,3 Millionen CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 41,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 914,1 Millionen CNY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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