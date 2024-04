China "enttäuscht" über negativen Rating-Ausblick von Fitch

Von Kimberley Kao und Fabiana Negrin Ochoa

SINGAPUR (Dow Jones)--Das chinesische Finanzministerium hat die Senkung des Rating-Ausblicks durch Fitch auf "negativ" kritisiert. Es erklärte am Mittwoch, dass die Diskussionen mit dem Fitch-Team noch in den Anfängen steckten und der Bericht nur teilweise die Ansichten Chinas widerspiegele. Die Verschuldung des Landes sei überschaubar und unter Kontrolle. "Langfristig wird unsere Fiskalpolitik dazu beitragen, die gute Kreditwürdigkeit des Landes zu erhalten, indem wir das Defizit auf einem angemessenen Niveau halten, die Erlöse aus der Emission von Schuldtiteln zur Steigerung der Binnennachfrage nutzen und das Wirtschaftswachstum unterstützen", heißt es in der Stellungnahme des Ministeriums.

Das Rating-System von Fitch spiegelt nach Aussage des Ministeriums die positiven Auswirkungen der chinesischen Finanzpolitik auf die Ankurbelung des Wachstums nicht ausreichend wider. "Die geplante Defizitquote von 3 Prozent für 2024 ist insgesamt moderat und vernünftig und trägt zur Stabilisierung des Wirtschaftswachstums, zur besseren Kontrolle der staatlichen Verschuldung und zur Schaffung von politischem Spielraum zur Bewältigung von Herausforderungen und Risiken bei, die in der Zukunft auftreten können", so das Ministerium.

