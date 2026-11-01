BYD Aktie
WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296
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01.11.2026 20:50:06
China EV Stocks Tumble: XPeng, Li Auto, BYD and Polestar Hit as Price War Bites
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Aktien in diesem Artikel
|BYD Co. Ltd.
|7,81
|1,42%
|Hit Co.,Ltd. Registered Shs
|823,00
|-1,08%
|Li Auto Inc
|4,80
|-1,44%
|Xpeng
|8,06
|-1,23%
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