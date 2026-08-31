China Everbright Bank legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

China Everbright Bank hat am 28.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,13 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,210 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,40 Prozent auf 66,04 Milliarden HKD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 69,07 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at