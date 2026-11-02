China Everbright Bank präsentierte Quartalsergebnisse

China Everbright Bank ließ sich am 30.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat China Everbright Bank die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,19 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,220 HKD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 66,51 Milliarden HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 63,71 Milliarden HKD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at