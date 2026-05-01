China Everbright Bank: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

China Everbright Bank hat sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,19 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,200 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat China Everbright Bank im vergangenen Quartal 66,53 Milliarden HKD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte China Everbright Bank 70,00 Milliarden HKD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at