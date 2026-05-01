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01.05.2026 06:31:29
China Everbright Bank zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
China Everbright Bank lud am 29.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0,17 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,190 CNY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 56,77 Milliarden CNY – das entspricht einem Abschlag von 17,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 68,48 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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