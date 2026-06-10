RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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10.06.2026 04:29:31
China factory gate prices rise at fastest rate in nearly 4 years
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