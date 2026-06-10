RISE Aktie

RISE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006

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10.06.2026 04:29:31

China factory gate prices rise at fastest rate in nearly 4 years

Energy costs climb as Iran war cuts off supply through Strait of HormuzWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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