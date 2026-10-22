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22.10.2026 06:31:29
China Fiberglass gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
China Fiberglass präsentierte am 20.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,61 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,220 CNY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,92 Milliarden CNY – ein Plus von 44,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem China Fiberglass 4,80 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.
Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 0,550 CNY gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 6,68 Milliarden CNY ausgegangen.
Redaktion finanzen.at
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