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27.04.2026 06:31:29
China Fiberglass stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
China Fiberglass hat am 24.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,32 CNY gegenüber 0,180 CNY im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde auf 5,28 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,48 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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