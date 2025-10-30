|
30.10.2025 06:31:28
China Film hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
China Film hat am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,10 CNY. Im Vorjahresviertel hatte China Film 0,010 CNY je Aktie erwirtschaftet.
China Film hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,21 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 35,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 893,4 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.
