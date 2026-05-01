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01.05.2026 06:31:29
China Film stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
China Film hat am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,06 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,070 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.
Mit einem Umsatz von 852,0 Millionen CNY, gegenüber 994,1 Millionen CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 14,30 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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