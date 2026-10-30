China Film stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

China Film hat sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,04 CNY, nach 0,100 CNY im Vorjahresvergleich.

China Film hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,08 Milliarden CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,21 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,040 CNY prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 1,08 Milliarden CNY umgesetzt wurden.

Redaktion finanzen.at