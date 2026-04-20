China Film verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

China Film präsentierte am 17.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,03 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,040 CNY je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,18 Prozent auf 1,90 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,56 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,060 CNY beziffert. Im Vorjahr hatte China Film 0,070 CNY je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 4,83 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte China Film 4,57 Milliarden CNY umgesetzt.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 0,101 CNY je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 4,61 Milliarden CNY beziffert.

Redaktion finanzen.at