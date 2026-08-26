China Film: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

China Film hat sich am 25.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Auf der Umsatzseite hat China Film im vergangenen Quartal 660,0 Millionen CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte China Film 722,7 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at