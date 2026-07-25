Fines Aktie
WKN DE: A3DTRQ / ISIN: JP3802410005
|
25.07.2026 08:35:00
China fines Trip.com US$765 million for abusing market dominance
[BEIJING] Chinese regulators fined Trip.com Group 5.18 billion yuan (US$765 million), concluding that the country’s largest travel booking platform abused its market...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!