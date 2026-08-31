China First Heavy Industries legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

China First Heavy Industries hat am 28.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

China First Heavy Industries hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,88 Milliarden CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 22,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,43 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at