China First Heavy Industries öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

China First Heavy Industries präsentierte am 30.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,93 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,85 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at