China First Heavy Industries stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

China First Heavy Industries äußerte sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das vergangene Quartal hat China First Heavy Industries mit einem Umsatz von insgesamt 1,85 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,90 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 62,23 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at