WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
|
04.12.2025 03:36:03
China floods the world with gasoline cars it can’t sell at home
China’s gasoline-vehicle exports alone – not including EVs and plug-in hybrids – made it the world’s largest auto-exporting nation by volume in 2024Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!